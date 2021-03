Da Assessorato regionale sanità tamponi rapidi alle società di pallamano ennesi

Share Facebook

Il presidente del Comitato regionale della Federpallamano, l’ennese Sandro Pagaria, è riuscito a raggiungere un accordo con l’Assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, e con il Dipartimento Sanitario e Osservatorio Epidemiologico, che autorizza i direttori delle Aziende sanitarie siciliane alla consegna gratuita dei tamponi rapidi al Comitato regionale della Pallamano sulla base di un’attenta analisi delle attività agonistiche di ogni società siciliana in questa restante parte della stagione sportiva. In ogni provincia è stato nominato un referente e per la provincia di Enna è stato nominato Luigi Savoca, delegato provinciale della stessa Federazione. Le società ennesi che svolgono attività agonistica federale sono la Orlando Pallamano Haenna, che disputa il campionato nazionale di serie A2 e i campionato regionali under 19 con Halikada e il campionato under 17 con la Mattroina. La squadra troinese, presieduta da Francesco Andolina, partecipa ai campionati maschili e femminili under 19 ed under 17. Le assegnazione dell’Azienda sanitaria ennese alla Orlando Pallamano Haenna è stata di 390 tamponi rapidi ed al Mattroina di 494 tamponi rapidi. Il referente Luigi Savoca ha già distribuito una parte dei tamponi assegnati considerato si disputeranno gare di campionato giovanile con la partecipazione delle due società ennesi. L’assegnazione dei tamponi rapidi consente alle due società di ultimare in tranquillità i campionati di competenza.