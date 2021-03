I Vescovi di Sicilia si riuniscono ad Enna per la sessione primaverile

Share Facebook

Lunedì 8 e martedì 9 marzo ad Enna, presso un noto hotel, si riunisce in presenza la Conferenza dei Vescovi delle Diocesi di Sicilia nel rispetto di tutte le norme anticovid.



L’ordine del giorno prevede, tra gli altri punti, l’individuazione dei nominativi da proporre per i Presidenti delle Commissioni Episcopali della C.E.I.; la presentazione del rendiconto economico della C.E.Si. per l’anno 2020; la presentazione del Bilancio aggregato dei Tribunali ecclesiastici della Sicilia; comunicazioni del Direttore regionale del Servizio per la Promozione del Sostegno economico alla Chiesa Cattolica; comunicazioni dell’Osservatorio socio-politico con la partecipazione del Direttivo dell’Ufficio Regionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro; proposte di attività regionali in vista dell’anno della Famiglia indetto da Papa Francesco.