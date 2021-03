Sanremo, Maneskin trionfano anche su media, Ermal Meta su radio e tv

MILANO (ITALPRESS) – I Maneskin trionfano non solo al 71° Festival di Sanremo, ma anche sui media: la band capitolina ottiene più citazioni fra gli artisti in gara (5.037), ma Ermal Meta li batte sulle radio e le tv e Orietta Berti è la “regina” tra le cantanti donne. E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti, i presentatori e gli ospiti del festival più chiacchierati sui media italiani dalla mezzanotte di martedì 2 alle 10 di lunedì 8 marzo. La classifica di Mediamonitor.it vede al secondo posto fra i cantanti Ermal Meta (4.203), il quale però vince nettamente per numero di presenze in radio e tv (680 vs 580), mentre Irama, sia pure in versione “smart working” per la quarantena cui è stato costretto, si aggiudica il gradino più basso del podio con 3.985 citazioni. In quarta posizione Orietta Berti (3.799), regina indiscussa di questa edizione del Festival grazie alle sue gaffe e ai suoi abiti tempestati di paillette, seguita da Noemi (3.445) e Annalisa (3.277).

Solo settimi, nonostante la loro potenza di fuoco sui social, Francesca Michielin e Fedez (3.122), che precedono una sorprendente Madame (3.059) e Arisa (3.014). Più distaccati Willie Peyote (2.881), vincitore del premio della critica, e Colapesce e Dimartino (2.561), che si sono aggiudicati quello della sala stampa e sono preceduti da Bugo (2.711) e Lo Stato Sociale (2.643). In coda alla classifica di Mediamonitor.it, per quanto riguarda i cantanti, troviamo Random (1.788), Gio Evan (1.852), Fulminacci (1.954) e Malika Ayane (2.027).

Come prevedibile, dominatore assoluto della classifica è Amadeus (13.287), che ottiene il 26% di citazioni in più rispetto al suo compagno di avventura Fiorello (9.752); l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (5.128) supera l’altro ospite fisso Achille Lauro (4.439), colpito addirittura dall’anatema del vescovo di Sanremo per la sua performance della terza serata. Significativo comunque il risultato di Elodie: le è bastato essere sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di una sola serata per ottenere circa la metà delle citazioni (2.456) di Ibrahimovic e Lauro, presenti per l’intera manifestazione.

Da sottolineare infine il risultato di Gaudiano: il vincitore delle Nuove Proposte ottiene infatti 2.256 menzioni e si lascia alle spalle colleghi più famosi e blasonati quali Max Gazzè (2.248) e Francesco Renga (2.098).

