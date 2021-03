Approvato il piano di fabbisogno del personale al Libero consorzio di Enna: verso la stabilizzazione dei precari

Share Facebook

Approvato il piano di fabbisogno del personale al Libero consorzio: verso la stabilizzazione dei precari

Vancheri e La Valle (Cisl Fp e Cgil Fp): “Si garantiranno più servizi per i cittadini”.



“Dopo anni di attesa, finalmente il Libero Consorzio di Enna si dota di un piano del fabbisogno del personale equo, trasparente e corretto che consentirà di far uscire dal precariato i lavoratori dell’ente di area vasta”.

Così stamattina il segretario territoriale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Giovanni Luca Vancheri, e il segretario della Cgil Fp di Enna Giovanni La Valle commentano l’approvazione a larga maggioranza in sede di delegazione trattante del documento che, precisano, e “ha tenuto conto delle istanze delle parti sociali”. “Va dato quindi merito al commissario e agli uffici, che con chiarezza e senza cavilli hanno realizzato un piano che finalmente mette fine alla parola ‘precariato’, prevedendo la stabilizzazione di tutti i lavoratori impiegati garantendo equità e contemperando le esigenze dell’Ente con il livello di qualità del lavoro e migliore retribuzione del personale. A beneficiarne – concludono Vancheri e La Valle – sarà in primis la comunità”.

Il commissario, dato che il piano ha già avuto l’approvazione del collegio dei revisori, ha manifestato l’auspicio di poter provvedere alla definizione dello stesso entro Pasqua.