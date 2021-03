Covid 9 marzo 2021 Sicilia: positivi 595 decessi 18. Enna 1

Share Facebook

Sfiorano quota 600 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Esattamente sono 595 i nuovi contagi (ieri 515) su 22.842 tamponi. Il tasso di positività è del 2,6% (ieri del 2,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare altri 18 decessi. Quattro le persone dimesse dall’ospedale e 8 dalla terapia intensiva.

Attualmente ci sono 14.202 positivi di cui 665 ricoverati in ospedale, 112 in terapia intensiva e 13.425 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia sono 157.498 le persone contagiate. I guariti salgono a 139.024 mentre i decessi a 4.272. A livello provinciale, Palermo registra 295 casi, Catania 106, Messina e Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.