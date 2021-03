Interruzione idrica dal 11/3 ad Enna, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Gagliano C.to, Piazza Armerina, Valguarnera

Share Facebook

Alle ore 7 di giovedì 11/03/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in contrada Canalotto in territorio di Leonforte.

Contemporaneamente saranno eseguiti altri interventi di manutenzione in:

 c.da Crapuzza e c.da Lavandaio in territorio di Agira

 c.da Anime Sante in territorio di Enna.

I lavori saranno eseguiti contemporaneamente con due imprese di manutenzione al fine di ottimizzare il tempo di esecuzione ed eseguire tutti gli interventi previsti in un’unica soluzione.

In conseguenza di quanto detto, a partire dalle ore 07 sarà sospesa la fornitura idrica ai comuni in indirizzo.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta rimarrà attiva la fornitura attraverso l’acquedotto Madonie Est al serbatoio San Giuliano pari a 50 l/s.

I lavori avranno una durata di 12 ore circa, consentendo il ripristino delle forniture nei tempi di seguito indicati:

 comuni Gagliano Castelferrato e Agira: entro le 24:00 del 11/03/21;

 comune di Enna Calascibetta, Consorzio Cb6, Asi Mulinello: entro le 13:00 del 12/03/21;

 comune di Barrafranca: entro le ore 12:00 del 12/03/21;

 comune di Aidone, Valguarnera e Piazza Armerina: entro le ore 19:00 del 12/03/21