Aidone. Gruppo di opposizione “Per Aidone” non molla la presa sugli atti amministrativi della Giunta e determine Sindaco

Aidone. Il gruppo consiliare di opposizione “Per Aidone” non molla la presa sugli atti amministrativi della Giunta e sulle determine del Sindaco, dall’atto dell’insediamento dell’amministrazione comunale Chiarenza ad ora, richiesti due mesi fa ma ancora non ottenuti. “La nostra pazienza non è illimitata e sappiamo agire di conseguenza. Anche noi abbiamo la facoltà, per le cose giuste, di adire le vie legali. Pertanto aspetteremo ancora cinque giorni!” – afferma il gruppo. A pochi giorni dalla visita istituzionale del presidente della Regione Nello Musumeci, il gruppo sottolinea come, al di là dei buoni propositi degli altri (Musumeci compreso), la Comunità aidonese continuerà ad assistere impotente al calo demografico e perdita della titolarità dell’istituto Cordova-Capuana, oltre a numerose altre problematiche, tra cui il dissesto finanziario. Già dal prossimo lunedì, Per Aidone presenterà una serie di interrogazioni sul ritardo dei contributi Covid da liquidare alle aziende, già accreditate, sul non avvio dei campi estivi finalizzati ad un recupero didattico; di anticipare mensilmente i soldi alle famiglie per gli abbonamenti degli autobus. Queste e altre iniziative finalizzate ad informare i cittadini sui dati della differenziata, sulla programmazione del verde pubblico e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica. “Ci confronteremo su acqua e rifiuti, su qualità e costi dei servizi, incontreremo i vari comitati cittadini e proporremo di portare in consiglio comunale una mozione che impegni l’amministrazione ad attivarsi sul fronte del caro tariffe e qualità dell’acqua” – prosegue il gruppo politico. Anche attività di monitoraggio sulle recenti realizzazioni (ex Esattoria, il Centro sociale e il Centro comunale di raccolta…), “frutto intero del lavoro dell’amministrazione Lacchiana” – tiene a precisare e sollecitazioni sull’ampliamento del cimitero, sul miglioramento del funzionamento degli uffici “Monitoreremo – conclude Per Aidone-e contrasteremo con gli strumenti della politica i danni causati da immobilismo e incompetenza. É molto semplice costruire cartelli elettorali. É complicato per gli incapaci, purtroppo, amministrare con scrupolo e coscienza. Siamo coscienti del fatto che nessuno ha i super poteri ma i problemi son tanti e con la pandemia si sono acuiti, ma l’inadeguatezza non ha giustificazioni”



Angela Rita Palermo