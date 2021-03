Concussione. Chiesta una condanna a 3 anni per Ivan Bonomo, attuale presidente del Consiglio comunale di Nicosia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Per Ivan Bonomo, Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia e peraltro consigliere più votato nelle scorse elezioni comunali con ben 1261 preferenze, la Procura di Enna ha chiesto una condanna a 3 anni per concussione indotta. I fatti risalgono a maggio 2018 quando Bonomo ricopriva la carica di Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo ed aveva ricevuto un provvedimento di interdizione dalle funzioni pubbliche in quanto avrebbe esercitato pressioni sul gestore della mensa scolastica su una fornitura di dolci che l’Assessore aveva ordinato a titolo personale come dono a un gruppo di partecipanti ad una manifestazione di veicoli storici. A ciò seguì il fatto che Bonomo non ricoprì più la carica di Assessore. La sentenza arriverà il prossimo 30 marzo, il processo si celebra a Enna con rito abbreviato. Ovviamente in molti si stanno chiedendo, in nome della “buona politica”, cosà farà in questo lasso di tempo Bonomo, se continuare la sua funzione oppure autosospendersi da Presidente del Consiglio fino alla sentenza.



Link news di riferimento:

Nicosia: l’assessore Ivan Bonomo indagato per concussione, indusse ditta a non erogare pasti ai bisognosi per pagare i suoi debiti, interdetto dai pubblici uffici – video