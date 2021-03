Enna, Gaetano Punzi responsabile provinciale del dipartimento Maxi Emergenze di Forza Italia

Share Facebook

Il Dipartimento Maxi Emergenze di Forza Italia ha presentato, in collegamento streaming, la struttura del dipartimento con gli obiettivi e il modello organizzativo.

Lo scrive in una nota Maurizio Di Piazza, Responsabile del Dipartimento Regionale Maxi Emergenze di Forza Italia e Chief Innovation Officer dell’European Centre For Disaster Medicine (CEMEC), sottolineando l’importanza di costituire una organizzazione in grado di presidiare capillarmente il territorio della Regione Siciliana in tutte le Province e di promuovere la divulgazione tra la popolazione una solida cultura della resilienza.

Per quanto concerne l’organizzazione, la struttura è stata suddivisa in due macroaree: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE e ORGANIZZAZIONE TECNICO-DIDATTICA. L’organizzazione Tecnica è composta da ventuno Aree coordinate da professionisti di comprovata esperienza nel settore di appartenenza e ha il compito di supportare sotto il profilo tecnico le attività del Dipartimento; produrre report e analisi di contesto; elaborare proposte; elaborare studi e Ricerche. Individuati anche i responsabili territoriali: Palermo, Maurizio Di Piazza; Trapani, Antonino Cinquemani; Caltanissetta, Antonello Morreale; Enna, Gaetano Punzi; Ragusa, Marco Daparo; Catania, Andrea Bianco; Messina, Giuseppe Alizzi.

Per Di Piazza, “Il Dipartimento si struttura sul territorio siciliano con un’organizzazione capillare di professionisti con altissima esperienza per tutta una serie di interventi ma anche redazione di analisi, proposte, studi, ricerche rispetto agli scenari di eventi MED, cioè qualsiasi luogo e contesto in cui si è verificato o potrebbe essersi verificato un evento classificato come maxi emergenza. Quindi non solo eventi naturali, ma anche eventi dannosi causati da dolo o errore umano e configurabili come maxi emergenze”.