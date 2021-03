Nicosia. Il giovane Andrea Lo Guzzo nominato Alfiere della Repubblica

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Un residente a Nicosia, il giovane Andrea Lo Guzzo, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica. L’Attestato d’Onore è una benemerenza riservata ai cittadini italiani, anche residenti all’estero, minori che, al momento della segnalazione, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età. E tale benemerenza, nel caso del nicosiano Lo Guzzo, viene conferita con la motivazione legata al senso civico mostrato a seguito a un incidente stradale, provocato da un auto pirata, in cui è rimasto coinvolto un bambino di 8 anni. Grazie al suo spontaneo contributo la Polizia è riuscita a rintracciare il responsabile dell’incidente.

Un importante riconoscimento, quindi, per il ragazzo che rappresenta esempio per i tanti giovani nel condurre una vita responsabile e sempre votata all’alto senso civico.



Alain Calò