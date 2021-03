Programmate le manifestazioni di pallamano giovanile

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il Comitato regionale della Federpallamano, presieduto dall’ennese Sandro Pagaria (nella foto), ha inviato a tutte le società siciliane in attività il programma delle finali giovanili regionali che si svolgeranno nel mese di maggio. Le date elaborate saranno oggetto di deliberazione da parte del Consiglio regionale della Figh. Subito dopo saranno emessi i bandi per l’assegnazione dell’organizzazione delle quattro manifestazioni . Si comincerà il 9 maggio con la disputa della finale regionale dell’Under 19 maschile, quindi il 15 maggio si disputerà la finale regionale dell’Under 17 femminile, domenica 16 maggio la finale regionale dell’under 15 maschile, il 23 maggio la disputa della finale regionale a quattro del campionato under 17 maschile. Proprio a questa manifestazione è interessata la Orlando Pallamano Haenna per cui, dopo una valutazione della dirigenza tutta e del parere tecnico degli allenatori Giummulè, Filiciotto e Bongiovanni, probabilmente si chiederà la organizzazione della manifestazione da far disputare presso la palestra polisportiva di Enna bassa. Un parere andrà chiesto anche allo sponsor Francesco Orlando per poter avere l’appoggio economico ed organizzare una manifestazione di un certo rilievo.