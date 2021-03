Arrestato, 37enne originario di Enna, a Sanremo per una tentata rapina a Genova in danno di un convento

Un 37enne siciliano, originario di Enna ma da tempo senza fissa dimora e che si muoveva in Liguria, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Sanremo, visto che su suo capo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa una settimana fa dal Tribunale di Genova.

L’uomo era seguito dalla Polfer, anche per una serie di molestie messe a segno in diverse stazioni del Ponente e, proprio per questo, la Ferroviaria di Savona aveva chiesto ed ottenuto dal Questore della città della Torretta l’emissione di Daspo urbano.

L’ultimo controllo si è rivelato fatale per l’uomo: lo scorso febbraio, infatti, era stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato una rapina in danno di un convento nella zona di Genova Prà, tra l’altro interrompendo una funzione religiosa in corso. Per questo la Procura della Repubblica di Genova aveva chiesto l’emissione della misura cautelare del divieto di soggiorno nel capoluogo ligure, ma l’uomo era stato nuovamente sorpreso dopo qualche giorno a Genova, ancora davanti a una chiesa. E’ quindi scattato l’aggravamento della misura con la conseguente richiesta di custodia in carcere.

Terminati gli accertamenti, l’uomo è stato portato in carcere a Sanremo.



