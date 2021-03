A Troina mensa scolastica a “km 0”

Share Facebook

Coniugare, nelle proprie scuole, la buona ristorazione con la sostenibilità ambientale ed incentivare lo sviluppo dell’economia locale. È il duplice obiettivo dell’indagine esplorativa avviata dal Comune per individuare operatori economici in grado di fornire “prodotti a km 0” da destinare alla mensa scolastica.

L’amministrazione comunale intende infatti promuovere l’utilizzo di “prodotti a km 0” e della “filiera corta”, quale strumento di promozione del territorio e di sviluppo dell’imprenditorialità locale, favorendo l’acquisto di prodotti di produzione locale da parte degli operatori economici che forniranno il servizio di ristorazione nelle scuole. “La mensa – spiega il sindaco Fabio Venezia – , è uno dei servizi più importanti che offriamo per le nostre scuole ed è importante che i nostri bambini possano mangiare cibi genuini e prodotti nel nostro territorio. Attraverso questa iniziativa, inoltre, sosteniamo i piccoli produttori locali e la filiera agro-alimentare del territorio”. Oggetto dell’indagine sono dunque quei prodotti che non devono compiere lunghi percorsi per giungere dal produttore al consumatore, in cui il circuito breve garantisce i processi di qualità, stagionalità e preservazione delle tipicità locali. Coerentemente con la tabella dietetica predisposta dall’ASP, i prodotti che potranno essere forniti, in conformità alle leggi vigenti in materia di produzione agricola e privi di difetti e contaminazioni, sono: pasta, olio, carne rossa, carne bianca, salumi, formaggi, frutta, verdura, legumi e biscotti. Le ditte ed i prodotti che aderiranno, saranno segnalati alle ditte che parteciperanno al bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica e, in sede di bando, verrà attribuito un punteggio premiale per chi inserirà nell’offerta le produzioni locali e delle zone limitrofe. Gli operatori economici che intendano presentare i propri prodotti per diventare “possibili” fornitori del servizio di ristorazione scolastica, dovranno compilare l’apposto modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it, da trasmettere alla PEC del Comune, comunetroina@legalmail.it, entro e non oltre mercoledì 31 marzo prossimo.