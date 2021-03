ASP Enna sospende somministrazione vaccino AstraZeneca

Share Facebook

L’ASP di Enna sospende al momento la somministrazione del vaccino AstraZeneca su disposizione regionale. Aggiornerà sulla situazione.



L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.



Comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Interno:

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha segnalato che sta circolando su internet un falso comunicato dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid19.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha smentito la notizia, ribadendo che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ricorda, inoltre, che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili che riguardano la campagna vaccinale sono quelle reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

La raccomandazione rivolta ai cittadini è sempre quella di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezza della provenienza, ma di segnalarle tramite il sito del Commissariato di P. S. online della Polizia Postale e delle Comunicazioni.