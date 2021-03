Otto allievi del verga di Cerami sul podio del concorso “giovani musicisti” di Isola di Caporizzuto

Share Facebook

Cerami. Nonostante i disagi e le grosse difficoltà riscontrate con l’epidemia di Covid-19, l’anno scolastico 2020–2021 è stato, ancora una volta, brillante per gli studenti frequentanti l’indirizzo musicale della Media “G. Verga” di Cerami accorpata all’Istituto comprensivo “Don Bosco” di Troina.

Il contesto del Concorso nazionale musicale online, riservato ai “Giovani musicisti”, organizzato, esclusivamente per solisti a causa dell’emergenza Coronavirus, dalla “Sound Academy’’ di Isola di Capo Rizzuto (KR), è servito a mettere in luce giovani talenti, nella versione dei riscontri e dei successi ottenuti dai magnifici allievi della “G. Verga”.

La partecipazione al concorso, avvenuta attraverso video, in modalità “remota”, ha visto infatti eccellere l’appassionata attitudine di otto giovani musicisti, i quali, suonando con padronanza il proprio strumento e sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati titoli e vittorie.

Ottimo il risultato raggiunto dal fantasioso Silvestro Testa La Muta, che da allievo vincitore nella classe percussioni, guidata dal prof. Antonino Piscitello, si è aggiudicato il primo premio assoluto e targa di merito con il punteggio pieno di 100/100. Gli studenti Emilia Parasaliti Collato e Iside Montesano hanno chiuso la loro esibizione piazzandosi primi nella categoria chitarra, indirizzata dal prof. Maurizio Scalinante. Sul gradino del podio anche la magnetica Karol Misurava, pianista prima classificata con un irresistibile pezzo classico, eseguito sotto la direzione del prof. Giorgio Denaro.

L’abbondanza dei successi della “G. Verga” si è inoltre incrementata con il un ulteriore primo premio assegnato al dinamico percussionista Angelo Stivala, e con altri due secondi premi conferiti alle soliste di pianoforte, Gioia Schillaci e Lavinia Intili. Soddisfazione infine per la classe clarinetti e fiati, guidata dal prof. Enzo Tamburello, che ottiene un secondo premio riconosciuto alla sbarazzina suonatrice di flauto, Giorgia Schillaci.

Davvero un’altra esperienza indimenticabile per il plesso “G. Verga” dove la cultura musicale è ben radicata attraverso l’insegnamento che rende merito sia all’impegno che i maestri d’orchestra, Antonino Piscitello, Maurizio Scaminante, Vincenzo Tamburello, Giorgio Denaro, dedicano ai ragazzi, sia alla passione che essi hanno saputo sviluppare nei ragazzi verso la musica.

Non appena informati dell’esito del Concorso, si è letta negli occhi dei ragazzi la felicità indescrivibile e delle loro famiglie. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalla dirigente scolastica, Viviana Ardica, dalla sua vice, Anna Maria Furia, dalla responsabile del plesso, Pina Grasso, e dall’intero corpo docente.

A complimentarsi per il successo raggiunto dai piccoli musicisti si è unito anche il sindaco, Silvestro Chiovetta, che recatosi nella scuola ha ringraziato personalmente gli allievi musicisti, la cui opera e attività didattica riempie d’orgoglio l’intera comunità ceramese.



Carmelo Loibiso