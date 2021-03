Cerami: finanziamento di 305.999 € per il bosco Zuccaleo

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

L’amministrazione Chiovetta, che guida il piccolo comune nebroideo di Cerami, consegue un importante obiettivo per la salvaguardia ambientale, ottenendo un corposo finanziamento.



È stata infatti approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento inerente al bando 8.3 del PSR 2014-2020 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Al Comune di Cerami è spettato un finanziamento pari a 305.999,76 euro riguardante i “Lavori di prevenzione e danni da incendio bosco naturale in località Zuccaleo”.

Non sia fuorviante quanto abbiamo virgolettato in quanto oltre ai lavori di prevenzione e danni da incendi, è prevista la messa in sicurezza, con la realizzazione di apposite recinzioni, dell’area presa in considerazione. Ed inoltre sono previste operazioni relative al taglio e alla pulizia degli alberi nonchè la creazione di sentieri e stradelle per rendere fruibile e accessibile l’intera zona (anche nell’ottica di rilancio turistico e come luogo di incontro della zona).

Soddisfazione viene espressa dal Primo Cittadino: “È stato tra i primi progetti a cui ci siamo dedicati non appena insediati – afferma il sindaco Chiovetta – esprimo la mia soddisfazione nel vedere i primi frutti della nostra semina”.

E d’altronde, se la semina è buona e il terreno e ben lavorato, bisogna solo attendere… i frutti arrivano copiosi.



Alain Calò