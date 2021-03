Rilancio Parco Floristella-Grottacalda. Presidente Piero Patti incontra Assessore regionale Alberto Samonà

Share Facebook

Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’Assessorato regionale a Palermo, l’incontro già annunciato tra il neo presidente dell’Ente Parco Floristella-Grottacalda, l’Avv. Piero Patti, e l’Assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà. “Un incontro cordiale e proficuo, primo momento di confronto istituzionale utile per discutere delle problematiche inerenti il Parco e, quindi – commenta Patti, a margine della visita – del completamento del Cda che dovrebbe avvenire, secondo quanto riferito dallo stesso assessore, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Si attende, infatti, il parere delle commissioni di merito dell’Ars sul terzo componente, quello indicato dalla Regione, che si prevede arrivi subito dopo la discussione sulla Finanziaria”.

“Il completamento del Consiglio di amministrazione – continua il presidente Patti – ci permetterà, finalmente, di partire a pieno regime con le attività a favore del rilancio di Floristella-Grottacalda, un sito di enorme valore per tutto il territorio e straordinario esempio, unico nel suo genere, di archeologia industriale che unisce bellezze naturali e paesaggistiche a pregevolezze geologiche e architettoniche quali, ad esempio, Palazzo Pennisi”.

Per l’occasione, il presidente Patti ha voluto portare in omaggio all’assessore alcune pubblicazioni dell’Ente, molto apprezzate da quest’ultimo: ‘Donna Flo – Il parco minerario Floristella-Grottacalda’, il libro di Salvatore Giuseppe Trapani, primo presidente dell’Ente, al quale va riconosciuto il grande merito di aver lanciato il Parco in tutta la sua bellezza e di aver lavorato per anni al suo rilancio; poi ‘Gente di miniera’, che raccoglie splendide foto di Raimondo Marino; e infine, il video ‘Il Paesaggio della Zolfara: storia e uomini di Floristella’ di Elios Mineo.

“L’assessore Samonà, in chiusura, ha ribadito a seguito del mio invito, la sua intenzione di venire al più presto in visita istituzionale presso il Parco, per conoscere più da vicino questa splendida realtà. Parallelamente – conclude Patti – organizzerò altri incontri istituzionali con gli altri amministratori regionali e locali, nonché con la deputazione regionale e nazionale e le associazioni ambientaliste, per un lavoro di sinergia utile alla valorizzazione e rifunzionalizzazione di tale bene culturale, attraverso un progetto sostenibile sul piano economico e ambientale. Un Parco che può rappresentare un’occasione di crescita economica e di sviluppo per l’intero territorio”.