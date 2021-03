ASP Enna. Indirizzo posta elettronica per i soggetti affetti da obesità. Vaccino COVID-19

Share Facebook

L’Asp 4 di Enna comunica che i soggetti affetti da obesità con BMI (Indice di Massa Corporea) maggiore di 35, per i quali non esiste un codice di esenzione per patologia, sarà possibile effettuare il vaccino contattando il proprio medico di medicina generale o inviando una mail alla propria Asp territorialmente competente. Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, l’indirizzo di posta elettronica è comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it

Disabili gravi e i loro assistenti, obesi, diabetici, ipertesi e persone che soffrono di patologie neurologiche o respiratorie. Sono alcuni dei gruppi di che potranno avere un accesso prioritario al vaccino anti Covid in base al nuovo Piano presentato dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, l’Aifa, l’Iss e AGENAS. La nuova versione del documento, oltre a confermare la priorità per over 80, personale scolastico e delle forze dell’ordine, individua tra i soggetti da vaccinare in via prioritaria cinque categorie, definite sulla base dell’età e delle condizioni di salute preesistenti