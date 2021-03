In arrivo 4.815.957,34 mln di euro per le scuole superiori della provincia di Enna

“Sono in arrivo 111,5 milioni di euro destinati a finanziare interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione delle scuole secondarie di secondo grado siciliane”. Ad affermarlo il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.È di pochi giorni fa la notizia della firma da parte del Ministero dell’Istruzione al decreto di riparto di 1,125 miliardi di euro che serviranno a finanziare interventi nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Le scuole siciliane saranno tra le principli beneficiarie, con oltre il 10% delle risorse complessivamente stanziate.

“Visto che qualcuno oggi cerca di prendersene il merito – ha proseguito il senatore – è bene ricordare che si tratta di risorse stanziate dal Governo Conte con il decreto agosto che stiamo riuscendo a mettere a disposizione della collettività in tempi brevissimi, eliminando tutti gli inutili passaggi burocratici.

Ci riempie di orgoglio anche la notizia riguardante la conferma da parte del Ministro Bianchi della bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza elaborata dall’ex Ministra Azzolina.

Ecco la ripartizione delle risorse tra le provincie siciliane:

Agrigento 11.561.766,63

Caltanissetta 6.033.871,33

Catania 26.087.248,78

Enna 4.815.957,34

Messina 11.592.362,81

Palermo 22.983.416,61

Ragusa 7.735.958,72

Siracusa 8.592.157,04

Trapani 12.101.819,33