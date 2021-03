Le somme che entrano nelle casse comunali ennesi per multe e sanzioni, Piazza Armerina al primo posto

Share Facebook

Quanto incassano i Comuni del territorio di Enna per multe e sanzioni? La ricerca di Openpolis fornisce un quadro completo di tutte le città italiane, siamo andati alla ricerca di quelli ricadenti nel territorio di Enna. C’è da dire subito che la maggioranza dei Comuni ennesi non estrapola nei bilanci la voce “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” ma li inserisce in una voce più ampia denominata “entrate extratributarie” che derivano dalla vendita di beni e servizi, dalla gestione del patrimonio del comune e dalle attività di controllo (ad esempio le multe ciò a discapito di una analisi completa). I dati in possesso di Openpolis risultano incompleti dato che le “multe e le sanzioni” fanno parte di un calderone più generale. Un esempio concreto di completezza dei dati è quello del Comune di Agira che incassa per multe e sanzioni € 137.016, per un incasso pro-capite di € 17.09. Il Comune di Regalbuto alla specifica voce “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” ha incassato nel 2019 (previsione) euro 72420,00 e ogni cittadino contribuisce per una spesa pro capite di 10,36 euro. Il Comune di Enna per multe incassa € 351000. Il Comune di Nicosia € 81.782. Leonforte € 205996. Piazza Armerina € 1035074 (è il Comune che incassa le maggiori somme in rapporto alla popolazione che contribuisce pro-capite con 47,33 euro). Troina € 35000. C’è da dire infine che dalle somme incassate per multe e sanzioni non è possibile risalire all’efficienza dei Vigili Urbani perchè bassi incassi potrebbero invece significare migliore controllo del territorio, stessa cosa potrebbe dirsi per incassi superiori come nel caso di Piazza Armerina. Dunque entrate maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Però in riferimento ad ogni realtà si possono rilevare utili informazioni a comprendere l’efficienza nel controllo del territorio.

Agostino Vitale