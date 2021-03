Pd, Letta nomina la Segreteria nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato oggi la Segreteria nazionale, di cui darà comunicazione alla Direzione nazionale, in base allo statuto.

Questi i componenti, con le varie deleghe: Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare; Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario; Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture Chiara Braga, 41 anni, parlamentare; Missione Giovani Chiara Gribaudo, 39 anni, parlamentare; Politiche per la Parità Cecilia D’Elia, 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche; Politiche per la Sicurezza Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare; Giustizia e Diritti Anna Rossomando, 57 anni, parlamentare; Economia e finanze Antonio Misiani, 52 anni, parlamentare; Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI Cesare Fumagalli, 67 anni, Segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020; Istruzione, Università e Ricerca Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare; Cultura Filippo Del Corno, 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano; Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Susanna Cenni, 57 anni, parlamentare; Salute Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare; Sport Mauro Berruto, 51 anni, giornalista e formatore. CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015; Autonomie territoriali e Enti Locali Francesco Boccia, 52 anni, parlamentare; Organizzazione Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare.

Il segretario Enrico Letta formalizzerà successivamente la nomina del coordinatore della Segreteria nazionale.

Alla vicesegretaria Irene Tinagli è affidata la missione “Italia globale”. Al vicesegretario Peppe Provenzano sono affidate la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze.

Il segretario promuoverà la costituzione di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation EU, che sarà coordinato da Antonio Nicita.

