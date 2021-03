Regalbuto: primo giorno in rosso

Share Facebook

Regalbuto. Le voci si rincorrono e con esse le preoccupazioni dettate da un numero crescente di contagiati che ieri aveva raggiunto i 70 positivi. In video è toccato al sindaco di Regalbuto intervenire su facebook per riferire sullo stato della pandemia, e sempre ieri sono stati effettuati dall’Asp 200 tamponi, oltre a quanti hanno scelto i laboratori privati. Si aspettano i risultati che saranno noti nelle prossime ore. La città comunque stamattina ha reagito come era logico fare, le persone sono rimaste a casa, pochissime in giro per necessità, ma le strade e le piazze di Regalbuto erano completamente vuote. Oggi è la giornata in ricordo delle vittime del Covid-19. La comunità di Regalbuto ricorda coloro che non ce l’hanno fatta ma da oggi è iniziata una nuova sfida che sarà vinta solamente quando i numeri riporteranno in sicurezza l’intera popolazione. E’ necessario che ognuno collabori e faccia la propria parte.



Agostino Vitale