Centuripe sarà protagonista del programma TV “Il provinciale” su Rai2

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Centuripe sarà protagonista del programma TV “Il provinciale” che andrà in onda sabato 20 marzo alle 17.00 su Rai2.

Condotto da Federico Quaranta, la puntata, racconterà il viaggio del conduttore verso l’Etna.

Inizialmente il percorso avrebbe dovuto toccare diversi paesi siciliani, ma dopo un attento sopralluogo e, colpiti dalle rare bellezze paesaggistiche che Centuripe offre, i produttori hanno deciso di ridurre le tappe e concentrarsi esclusivamente su Acitrezza e sullo splendido borgo dell’entroterra ennese.

Prima di raggiungere La Valle del Bove, dunque, Federico si fermerà nelle antiche miniere di Muglia. Un luogo troppo spesso dimenticato ed abbandonato all’incuria ma dal potenziale evocativo enorme, che racchiude decenni della nostra storia.

Qui, tra una bocca d’ingresso e l’altra, farà un piacevole incontro che traccerà commoventi ricordi di tempi ormai andati.

Subito dopo toccherà ai Calanchi, le rare montagne argillose e desertiche, fiore all’occhiello del territorio centuripino. Un habitat unico, in cui, tra una scalata e l’altra, ammireremo la maestosità e la potenza della natura stessa.



Ultima meta, prima di inerpicarsi sulle pendici del vulcano, sarà il ponte Saraceno.

Costruito sul fiume Simeto, che ha scavato il suo cammino tra imponenti pareti di lava, il ponte Saraceno, oltre ad essere una preziosa testimonianza dell’architettura medievale siciliana, rappresenta da secoli il punto di incontro tra il territorio ennese e quello catanese. Un punto di confine, ma soprattutto di contatto.



“Sono entusiasta” dice il Sindaco di Centuripe Salvatore La Spina “crediamo davvero tanto nelle potenzialità attrattive del nostro comune, ed il fatto che Rai2 abbia voluto soffermarsi così a lungo sul territorio centuripino, è la conferma definitiva che in Sicilia non siamo secondi a nessuno. Siamo certi che con pazienza e lavoro costante, riusciremo ad esaltare in maniera appropriata le potenzialità immense di Centuripe, lanciando il nostro Brand fin dove nessuno, ad oggi, è mai arrivato.“