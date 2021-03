Tennistavolo. Martina Tirrito guadagna la qualificazione ai campionati italiani giovanili e di categoria

Share Facebook

A Siracusa si sono svolte le fasi che riguardavano i pongisti appartenenti alla categoria Juniores e 3a categoria femminili. In ambedue le gare ha partecipato Martina Tirrito, atleta dell’Ausonia Enna che veniva opposta alla ex di turno Nicoletta Criscione, secondo un copione ormai usuale che ha visto le due giovani atlete, malgrado la giovane età, incontrarsi in competizioni ufficiali di un certo livello, a partire dalla stagione 2015/2016, quando entrambe facevano parte della cat. “Giovanissimi”; prima del torneo di Siracusa, le due ragazze si erano incontrate in ben 31 occasioni, con gare sempre tiratissime e avvincenti. Nella gara giovanile è prevalsa la Criscione per 3-0, mentre nella gara di categoria l’atleta ennese si è subito riscattata battendo l’avversaria per 3-1. Nella 3a Categoria Maschile, Daniele Spagnolo è salito nel gradino più alto del podio, a fronte di un girone di qualificazione incerto che lo ha visto soccombere contro il forte Alessandro Amato della Top Spin Messina, dopo avere superato Gabriele Puglisi e avere sudato le proverbiali sette camicie per battere il milazzese Claudio D’Amico. Approdato comunque in tabellone, Daniele Spagnolo ha poi superato Marcello Arcigli in semifinale e lo stesso Alessandro Amato in finale, con un secco 3-0. Daniele Spagnolo ha bissato il successo del giorno prima vincendo la categoria Allievi, dove ha battuto in finale Francesco Scavino dell’Astra Valdina, stessa società di Nicoletta Criscione. Tra i giovani ennesi, in evidenza anche Riccardo Dipietro e Nicola Mangione dell’Eos, con Dipietro capace di aggiudicarsi la vittoria nella categoria Giovanissimi maschili a spese dell’aretuseo GianMarco Interlandi, e Nicola Mangione fermato in semifinale nella 6a categoria, solo davanti ad una vecchia conoscenza del tennistavolo isolano, il milazzese Antonio Bellinvia. Martina Tirrito ha avuto la possibilità di partecipare alla kermesse siracusana, in virtù del posticipo della seconda fase del concentramento di serie B femminile che doveva svolgersi a Molfetta nella giornata di domenica, e che è stato rinviato al 3 aprile prossimo, su richiesta della squadra pugliese, impossibilitata a schierare la propria formazione causa covid. Domenica prossima l’Ausonia sarà impegnata a Gela, per la fase eliminatoria della Coppa Italia per Regioni.