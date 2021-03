Enna. Circuito di Pergusa visitato dagli Ispettori di Aci Sport

Share Facebook

Enna. Le strutture del circuito di Pergusa sono stati sotto esame da parte degli ispettori di Aci Sport. Tra un paio di settimane arriveranno altri ispettori di Aci Sport per un controllo del circuito necessario per il rinnovo della licenza nazionale ed internazionale. Ci sono, dunque, le premesse perché quest’anno il circuito di Pergusa possa rientrare tra i circuiti che ospitano le grandi manifestazioni automobilistiche. Vero è che già alcune manifestazioni internazionali di durata si disputeranno tra maggio e settembre compresa la Coppa Florio, ma si spera che il circuito possa rientrare tra quelli prescelti da Aci Sport e dall’Organismo internazionale per essere sede di manifestazioni di una certa importanza. L’Obiettivo primario è quello di riportare il circuito ennese all’interno delle organizzazioni nazionali ed internazionali per l’assegnazione di gare che hanno un tasso tecnico elevato. Il ripristino ad ottobre, dopo quindici anni, del Rally di Proserpina è anche un segnale concreto di come l’Ente Autodromo vuole rientrare a pieno titolo tra i circuiti più validi d’Europa e la sua struttura migliorata nelle sue parti essenziali, grazie anche alla Pirelli che lo ha scelto come laboratorio permanente, consente di essere valido sotto tutti gli aspetti, sicurezza compresa. I miglioramenti all’interno sono quasi quotidiani ed ora si aspetta che l’Aci Sport invii i suoi ispettori per la concessione della licenza sia nazionale che internazionale in modo da non esserci ostacoli per l’assegnazione di manifestazioni nazionali ed internazionali.