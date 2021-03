ASP Enna. 1.400 vaccinazioni nei giorni 20 e 21 marzo 2021

Share Facebook

Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo 2021, presso i centri vaccinali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sono state somministrate 1400 dosi di vaccini.

Com’è noto, dalle 18.00 alle 22.00 del 20 e 21 marzo, c’è stata, in aggiunta alla normale seduta vaccinatoria, l’apertura straordinaria del Centro Vaccinale di Enna:

hanno potuto ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca, senza alcuna prenotazione, i cittadini appartenenti alle categorie per le quali è previsto questo vaccino: operatori della scuola, delle Forze dell’Ordine e i cittadini appartenenti alla fascia di età 70/79 anni, esclusi i soggetti estremamente vulnerabili.

Il dott Natale la Grotteria (nella foto), data manager della campagna vaccinale presso l’ASP di Enna, al termine delle due giornate, fornisce il report delle quantità di dosi somministrate presso ogni Centro: presso l’Ospedale di Enna, le dosi inoculate sono state complessivamente 822 (AstraZeneca 295, 1 Moderna e 526 Pfizer). Presso Il Centro di Piazza Armerina, somministrate 238 dosi (40 AstraZeneca, 198 Pzifer), a Leonforte le dosi sono state 50 (tutte AstraZeneca) e, infine, a Nicosia, i vaccinati hanno ricevuto in totale 290 dosi di cui 270 Pfizer e 20 AstraZeneca.

La possibilità di ricevere le dosi AstraZeneca senza prenotazione era riservata, a livello regionale, agli HUB provinciali e, pertanto, le due sedute serali, in aggiunta alle attività ordinarie di sabato e domenica, sono state realizzate presso l’Ospedale di Enna, raggiunto dai cittadini appartenenti alle categorie indicate (personale della scuola, forze dell’Ordine, cittadini tra 70 e 79 anni). Questo spiega la maggiore quantità dei vaccini AstraZeneca somministrati a Enna.

Sempre facilmente raggiungibili, anche attraverso il sito regionale siciliacoronavirus.it, la piattaforma dedicata alla prenotazione del vaccino da parte delle categorie inserite alla data odierna, e il numero verde 800 009966, attivo da lunedì a venerdì. Per i soggetti estremamente vulnerabili, sul sito www.siciliacoronavirus.it, è possibile consultare l’elenco delle patologie con i relativi codici prima di procedere alla prenotazione.

In merito ai ricoveri per malattia da Coronavirus, in data odierna, vi sono 8 ricoverati presso l’Area delle Malatte Infettive e un paziente (proveniente dalla provincia di Caltanissetta) presso il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Umberto I di Enna. Dagli inizi di novembre 2020, le persone decedute sono 71 e 348 i dimessi in totale.