Pallamano: vittoria della Orlando Haenna sul Benevento

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Una vittoria (28 a 16) quella guadagnata dalla Orlando Haenna sul Benevento, seconda forza del campionato, che proietta i gialloverde ennesi in una posizione di classifica decisamente migliore. Una partita, la migliore di tutto il campionato di serie A2, sancita da una prestazione senza sbavature ma ricca di tecnica ed agonismo dove le qualità dei singoli si sono fuse con l’impegno di tutta la squadra. Questa volta Luca Giummulè si può ritenere soddisfatto della prestazione della squadra e dei singoli. Il Benevento è stato travolto sin dalle prime battute dalla velocità e dalla rapidità delle conclusioni di Florio (8 reti) e compagni, dalle parate di Passarello e poi nel finale di Avram per cui il Benevento non ha avuto mai la possibilità di rendere incerto l’incontro. La squadra gialloverde è partita con tre quattro di vantaggio ed è finita con ben 12 di vantaggio a dimostrazione della netta superiorità tecnica dei gialloverdi ennesi. Con queste splendide premesse si può sicuramente sperare nella salvezza. Un dato è abbastanza significativo: nel corso della partita a segnare sono stati 9 giocatori con Florio (8) e Ancheta (7), Guarasci (3) a dimostrazione di una manovra offensiva valida.