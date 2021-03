Scambiatevi un segno di pace… Piazza Armerina: l’ennesimo Segretario Generale ha tolto il disturbo

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Scambiatevi un segno di pace… forse è questo che dovrebbero fare gli amministratori della città dei mosaici con se stessi ma dovremmo essere certi che frequentino la Chiesa. E invece di gridare “pace”, ci sarebbe da gridare come per le giostre “altra corsa altro giro”, perché direte voi? Perché l’ennesimo Segretario Generale ha tolto il disturbo, in senso lato per alcuni, concreto per altri.



Abbandona la sede di Piazza Armerina il segretario generale Casale, diverse le voci del palazzo di Atrio Fundrò, chi sostiene che troppe erano le incomprensioni con alcuni funzionari, uno in particolar modo, chi, che troppe erano le situazioni “fotofobiche” da abbracciare, chi invece sostiene che era amante del mare e che la collina gli stesse stretta, chi ancora un “o io o lui”. Insomma è andato via, come da normativa vigente potrà essere sostituito da un vice fino a centoventi giorni dopodiché o la nomina o un periodo di “pace di Costanza” e la ripresa del vice.



nel foto sopra la Pace di Costanza: accordo tra Federico Barbarossa e Lega Lombarda



Anna Zagara