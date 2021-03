Allenamento congiunto sul campo di Gagliano tra Troina ed Enna Calcio

Share Facebook

Allenamento congiunto tra il Troina, squadra di serie D, e l’Enna Calcio, squadra campionato di Eccellenza, sul campo in erba sintetica di Gagliano per valutare lo stato di forma delle due squadre. Il Troina domenica gioca in trasferta sul campo del Castrovillari, partita difficile tutte e due le squadre si trovano a quota 23, mentre l’Enna Calcio (10 punti) giorno 11 aprile giocherà in trasferta contro la Virtus Ispica (7 punti) e c’era da valutare le prestazioni degli ultimi due acquisti da parte della società ennese specie per l’attaccante palermitano Salvatore Cocuzza che dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell’attacco gialloverde. L’allenamento qualche risposta positiva l’ha data all’allenatore Seby Catania nel senso che l’innesto di qualche elemento nuovo ha dato più incisività alla manovra offensiva, ci sarà da registrare il centro campo sia come supporto della difesa sia come elemento pensante per l’attacco. La squadra gialloverde riprenderà l’attività ufficiale l’11 aprile ,tra sedici giorni, quindi c’è la possibilità che con il lavoro la squadra migliori il suo rendimento complessivo. Nell’allenamento congiunto con il Troina ci sono stati tanti cambi perché Seby Catania si è voluto rendere conto della preparazione di ogni singolo giocatore, visto che gli allenamenti per lo più sono stati fatti singolarmente, ma dalla prossima settimana si lavorare tutti assieme per cercare di creare un’idea di gioco valido e produttivo. Ovviamente l’Enna che si trova al decimo posto vorrebbe puntare a raggiungere la zona playoff.