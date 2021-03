Enna: record nazionale 100% i vaccinati nelle Rsa, tre gli assistenti che hanno rifiutato il vaccino e 26 all’Oasi di Troina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna, che spesso occupa gli ultimi posti in classifica per merito, oggi è prima. Prima per copertura vaccinale nelle RSA. 1.750 vaccini sono stati inoculati agli ospiti delle case di riposo e delle comunità protette.



Una squadra, fortemente voluta dal Direttore generale dell’Asp di Enna, dott.Francesco Iudica, con due medici anestesisti (già in pensione) Nello Savoca e Paolo Alaimo, un folto numero di infermieri dipendenti della stessa Asp, gli infermieri Donatella Bellomo, Lucio Piano Giuseppe Giadone, Piera La Paglia e Franco Scaduto, coordinati dalla d.ssa Lia Murè, che hanno percorso l’intero territorio ennese, per 45 giorni (festivi compresi). Gli anziani sono stati vaccinati, ma tre assistenti sanitari hanno rifiutato il vaccino. I casi hanno interessato i comuni di Agira, Piazza Armerina e Troina. La d.ssa Murè ha ringraziato per questo successo i direttori dei distretti e i referenti Usca, senza l’impegno dei quali, non sarebbe stato possibile portare a termine l’ambizioso obiettivo. Il D.G. Iudica, inoltra, fa presente che già l’85% dei prenotati di over 80 ha ricevuto già la prima dose di vaccino mentre solo il 12% della popolazione complessiva dell’ennese ha avuto lo stesso trattamento. Percentuali che comunque portano Enna a essere tra le prime in Sicilia per vaccinazioni eseguite, parzialmente. Una particolare attenzione merita l’Oasi di Troina. Gli operatori vaccinati sono 637 su un totale di 672, con una percentuale del 95% circa, 26 operatori hanno rifiutato il vaccino, attualmente l’Istituto è covid-free. Per il direttore sanitario dell’Istituto troinese – dott. Michelangelo Condorelli – la macchina organizzativa ha funzionato bene e ringrazia tutti gli operatori che si sono sottoposti alla vaccinazione.