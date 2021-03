Allenamento congiunto tra Enna Calcio e Akragas

Share Facebook

Allenamento congiunto quello che si è svolto ieri mattina al Gaeta tra Enna Calcio e Akragas, squadra che milita nel girone A di Eccellenza e che con 10 punti si trova al terzo posto in classifica. E’ stato un allenamento ricco di indicazioni per l’allenatore gialloverde Seby Catania, che ha tenuto a riposo l’attaccante Salvatore Cocuzza, ancora in ritardo di preparazione, mentre nei due tempi di gioco in attacco si sono alternati Navarrete, il giovane Girgenti, Jhonson. Poche le occasioni da rete, per lo più si è giocato a centrocampo, ma senza finalizzazioni per gli attaccanti che hanno avuto poche occasioni per concludere la manovra offensiva. Sul piano atletico la squadra gialloverde ha fatto un passo avanti per cui domenica 11 aprile la squadra gialloverde dovrebbe presentarsi in discrete condizioni sul campo dell’Ispica. Intanto c’è da sottolineare che tre squadre hanno deciso di non proseguire il campionato per cui il calendario dovrebbe subire delle modifiche oppure ci saranno tre squadre che in ogni giornata di campionato riposeranno. L’obiettivo dell’Enna è quello di partecipare ai play off ne ha le possibilità ed anche le capacità tecniche per centrare questo obbiettivo. Nel corso del secondo tempo a segnare è stata l’Enna con Banku e sino alla fine non ci sono state altre reti. L’Enna ha operato una maggiore pressione e l’Akragas si è dovuta difendere questo dimostra che la squadra gialloverde è già in buone condizioni e potrebbe riprendere il campionato nel migliore dei modi puntando ad un traguardo ottimale. La partecipazione ai play off sarebbe sicuramente un traguardo positivo, un obiettivo da centrare tenuto conto di un organico, quello gialloverde, di primo piano. Si prevedono altri allenamenti congiunti specie la prossima settimana, dopo le festività pasquali.