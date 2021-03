Caos sulla sanità in Sicilia, niente bollettino: la Regione non comunica i dati al ministero

Niente bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Sicilia: dopo la bufera che ha coinvolto l’assessorato alla Salute sui dati Covid falsificati, la Regione oggi non ha comunicato l’aggiornamento sulla situazione epidemica dell’Isola. “La Regione Sicilia – si legge in una nota della Protezione civile nazionale – integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi”.

Il governatore Nello Musumeci ha accettato le dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, indagato dalla Procura di Trapani nell’inchiesta sui presunti dati falsi sui positivi al Covid trasmessi dalla Sicilia all’Istituto superiore di sanità. Il presidente terrà l’interim.