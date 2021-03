Diocesi di Nicosia e Piazza Armerina: giornata straordinaria di vaccinazioni nelle Parrocchie

Share Facebook

Anche la diocesi di Piazza Armerina e Nicosia aderiscono all’accordo tra la Conferenza Episcopale Siciliana e l’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana che prevede l’utilizzo dei locali delle parrocchie delle Diocesi siciliane come “punto vaccinale di popolazione” per una “Giornata straordinaria di vaccinazione anticovid” fissata per sabato prossimo 3 aprile, Sabato Santo.

Il Protocollo tra Cesi e Regione prevede che i parroci raccolgano le adesioni soltanto di persone in buona salute nella fascia di età compresa tra i 69 e 79 anni, quindi di persone non in possesso di attestato di esenzione per patologia. L’attività vaccinale avrà inizio in tutte le parrocchie alle ore 8 per concludersi alle ore 18 circa. Il vaccino somministrato sarà l’AstraZeneca.

Elenco delle parrocchie della Diocesi

Diocesi Piazza Armerina

BARRAFRANCA

Parrocchia Maria SS. Della Stella , Via Madonna della Stella – don Salvatore Cumia 3429261575

BUTERA

Parrocchia Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco, Via Agrigento – don Lino Giuliana 3206921732

Parrocchia San Rocco, Via Diaz – don Emiliano Di Mensa 3395256512

ENNA

Parrocchia SS. Cricifisso, Villaggio Pergusa – p. Liborio Corriere 3475817497 – liborio35@virgilio.it

Parrocchia San Leonardo in Montesalvo, Via Montesalvo – fra Salvatore Di Bartolo 3331343133

GELA

Parrocchia San Giacomo Maggiore, Piazza San Giacomo – don Luigi Petralia 3887464703

Parrocchia San Giovanni Evangelista, Viale Mazara – don Giuseppe Siracusa 3395631211

Parrocchia San Rocco, Via Bramante – don Vincenzo Romano 3384712364

NISCEMI

Parrocchia Anime Sante del Purgatorio, Via Purgatorio – don Lillo Buscemi 3200660369

MAZZARINO

Parrocchia Santa Maria di Gesù, C.so Vittorio Emanuele – don Giuseppe D’Aleo 330695112

PIAZZA ARMERINA

Parrocchia San Pietro, Viale Generale Ciancio – don Ettore Bartolotta 3386352407

PIETRAPERZIA

Locali Caritas, ex plesso Toselli – Agata Rabita 3272390874

RIESI

Parrocchia Maria SS. Della Catena, P.zza Garibaldi – don Pasquale Sanzo 3404876697

VALGUARNERA

Parrocchia San Cristofero, P.zza della Repubblica – don Francesco Rizzo 3393535442

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice e San G. Bosco, Via Sicilia – don Filippo Berrittella 3381836150

Diocesi Nicosia

Vicariato di Nicosia

UP San Nicolò di Bari – Santa Croce – Santa Maria Maggiore – San Michele UP SS. Salvatore –

San Paolo – San Gabriele

Collaborazione pastorale San Giovanni Battista in Villadoro – San Giovanni Battista m Sperlinga

Vicariato di Leonforte

Leonforte

UP San Giovanni Battista – Santo Stefano – Maria SS. Annunziata – San Giuseppe UP SS. Salvatore –

Maria SS. della Catena

Agira

UP Sant’Antonio di Padova – San Pietro Ap. – Santa Margherita – SS. Salvatore – Sant’Antonio Abate

– Santa Maria Maggiore

Parrocchia San Filippo

Assoro-Nissoria

Collaborazione pastorale San Leone – San Giorgio – San Giuseppe

Vicariato di Troina

Vicariato di Troina

Troina

UP Maria SS. Assunta – San Sebastiano UP Maria SS. del Carmine – San Matteo

Gagliano C.to – Cerami

Collaborazione pastorale

Vicariato di Regalbuto

Regalbuto

UP San Basilio – San Domenico – Santa Maria La Croce

Centuripe – Catenanuova

Collaborazione pastorale