Valguarnera: via Manzoni chiusa da tempo, ma il Comune ancora non interviene

Valguarnera. Montano le lamentele dei residenti di via Manzoni per la chiusura della stessa all’imbocco da via Matteotti. Diversi cittadini che abitano nella parte alta del paese lamentano il fatto che la suddetta via è ormai chiusa da 7 mesi per un edificio pericolante, senza che il Comune sia ancora intervenuto per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza l’edificio. La via infatti, dopo il mortale incidente che costò la vita ad un operaio valguarnerese che cadde da un solaio durante i lavori di ripristino, è transennata e chiusa al traffico. Da quel momento è divenuta off limits . Proprio di fronte al punto ove sono postate le transenne vi abitano alcune famiglie che hanno difficoltà ad uscire di casa e muoversi liberamente. A nulla sino ad oggi sono serviti i numerosi solleciti inoltrati all’ufficio tecnico, se non promesse di intervento a beve termine che non si sono ancora concretizzate.



Rino Caltagirone