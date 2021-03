Nissoria. Sindaco Glorioso riforma la squadra amministrativa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Nissoria. Dopo la revoca, nello scorso febbraio, del mandato-sine die- a tre assessori su quattro, il sindaco di Nissoria ha nominato due nuovi assessori: il dott. Buscemi e la dott. Altavilla. Il dott. Buscemi fu antagonista di Glorioso nelle precedenti amministrative, concorrendo alla carica di primo cittadino e non risparmiando critiche aspre all’amministrazione dell’attuale sindaco, sindaco anche nel precedente quinquennio, ma certamente le asperità saranno state smussate, in nome del bene comune. Buscemi e Altavilla si aggiungono all’assessore Fantino, tecnico di fiducia del primo cittadino. “In attesa di nuove nomine ho attribuito loro le deleghe” ha detto Glorioso e ha aggiunto: “l’attività amministrativa non si è mai arrestata se non per i limiti imposti dalle restrizioni sanitarie e continuerà a operare al meglio, perseguendo i progetti di crescita e miglioramento del paese”. In dieci anni di amministrazione, il dott. Glorioso ha agito un turn over della classe dirigente senza precedenti. A Nissoria in pochi non hanno ancora avuto accesso alla stanza dei bottoni, ma ancora c’è tempo e per tutti speranza.



Gabriella Grasso