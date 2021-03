Pradamano (UD). Cercano il collega, operaio 51enne di Leonforte, ma lo trovano morto: malore nella notte

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Cercavano il collega, ieri mattina, per andare a lavorare tutti insieme, come al solito. Ma lo hanno trovato immobile, nella sua stanza. Hanno quindi chiamato il 112 e sul posto, negli alloggi di un’azienda di via Cussignacco, a Pradamano (Udine), sono arrivate sia l’ambulanza, sia un’auto con a bordo un medico. Ma purtroppo per Santo La Porta, 51 anni, originario di Leonforte, non c’era più nulla da fare. Stando ai primi accertamenti, l’uomo era stato colto da un malore nella notte. Era dipendente di una ditta di Ferrara che si occupa di scavi per la posa di condutture del gas.