Andrea Ruszel, giovane Chef di Piazza Armerina, rappresenta la Sicilia sul canale TV8 in “Cuochi d’Italia”

Di questi tempi, e sempre, “non esiste nulla che non possa essere risolto con un sorriso e un buon pranzo”. Andrea Ruszel, giovane Chef dalle origini Piazzesi, non solo ha un bel sorriso ma prepara ottimi pranzi. Andrea, fin dalla tenera età mostra un certo interesse per la cucina, passione che gli viene trasmessa dai genitori ma in particolar modo da nonna Nunzia. Decide di continuare gli studi all’Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R di Enna, già nel 2017 si classifica al primo posto al concorso indetto dall’Aigs Accademia Italiana della gastronomia Siciliana, nel 2019 si qualifica alle nazionali al concorso culinario organizzato dalla Federazione Provinciale Cuochi in collaborazione con la FIC, con il piatto “Coniglio forchettato alle erbe dei colli ennesi sulla sua salsa”, viene selezionato come miglior allievo degli Istituti Alberghieri Siciliani che gli consente di partecipare ai Campionati della Cucina Italiana. Non mancano, nella sua formazione le esperienze all’estero, per continuare con una nuova esperienza del tutto nuova. Dal 1° di marzo c.a., sarà presente su TV8, canale 8 del digitale terrestre, con il programma televisivo prodotto da Sky Tv e Banijay Italia, “Cuochi d’Italia”, un programma di cucina regionale che vede la partecipazione di un solo ed unico Chef a rappresentare la propria Regione ed il proprio territorio. Andrea Ruszel, rappresenta la Sicilia, la cucina siciliana, le tradizioni, i prodotti, storia e cultura. Al giovane Andrea, appena ventenne, “ad maiora semper.



Anna Zagara