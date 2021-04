Nuovo ristorante a Piazza Armerina. Il locale “Io so’ io e voi nun siete un c…..”, lo chef dalle origini orientali

Share Facebook

Sarà inaugurato proprio in occasione del pranzo di Pasqua un nuovo locale in Corso Messina a Piazza Armerina. Il locale “Io so’ io e voi nun siete un c…..”, presenterà alla propria clientela un menù “rimodulato”, sarà in grado di accontentare i palati più esigenti. Previa prenotazione, lo chef, dalle origini orientali, metterà a disposizione la propria esperienza da chef stellato con le tanto rinomate nel mondo orientale “serate a tema”. Quella più richiesta è “la serata dei vermi”, durante la quale potrete gustare: il “sushi ai bruchi xilofagi”, tartine al caviale di mosche, tagliatelle al baco da seta e per finire in bellezza un semifreddo ai vermi di luna piena. Il “Io so io e voi nun siete un c….o”, sarà lieto di accogliervi all’interno di antiche mura dello storico corso Messina, per brindare con un ottimo Sangue di Giuda accompagnato con sopraffini formaggi autoctoni.