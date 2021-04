Parte il campionato pallamano Under 17 dopo le due giornate annullate per covid

Share Facebook

Le prime due giornate di campionato di pallamano under 17 maschile sono state annullate per covid. Infatti una delle quattro squadre partecipanti, il Girgenti, ha accusato la presenza del covid in due atleti per cui la prima giornata di Agrigento e la seconda giornata di Petrosino sono state annullate. Sabato pomeriggio con inizio alle 15 , invece, ad Enna si gioca la terza giornata. Le quattro squadre sono la Orlando Pallamano Haenna in collaborazione con il Mattroina, Pallamano Marsala, il Giovinetto Petrosino e il Girgenti. Il programma della giornata prevede alle 15 l’incontro tra l’Orlando Haenna, allenata da Mario Filiciotto, e la Pallamano Marsala, a seguire la Orlando Pallamano Haenna incontrerà il Giovinetto, a seguire si disputerà l’incontro tra la Pallamano Marsala ed il Girgenti, chiuderà la giornata l’incontro Girgenti – il Giovinetto. La quarta giornata di questo campionato regionale si disputerà domenica 11 aprile ed il concentramento si svolgerà nel palazzetto dello sport di Marsala. Si tratta di un campionato che viene seguito con grande attenzione non solo dalla delegazione regionale, presieduta da Sandro Pagaria, ma anche dalle società sport ive perché in campo ci saranno giovani interessanti e che aspirano ad essere convocati dalle rappresentative nazionali che parteciperanno a manifestazioni internazionali.