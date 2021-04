ASP Enna. Vaccini nelle parrocchie, la mappa – estesa alla fascia 65-69 anni

Share Facebook

Vaccinazioni nelle parrocchie per i cittadini dai 69 ai 79 anni, senza patologie, oggi 3 aprile 2021.

Le prenotazioni sono a cura dei parroci e la somministrazione del vaccino AstraZeneca avverrà secondo le fasce orarie concordate con l’ASP di Enna.

Le squadre vaccinali dell’Azienda Sanitaria ennese sono, pertanto, già attive secondo il calendario prestabilito tra Diocesi e Direzione.

La campagna vaccinale nelle parrocchie scaturisce dall’accordo tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Siciliana

L’ASP di Enna ha aderito per accelerare la somministrazione dei vaccini ai cittadini appartenenti alla fascia di età prevista e senza patologie.

L’elenco delle parrocchie in cui interverranno le squadre vaccinali dell’ASP di Enna:



Anche coloro i quali rientrano nella fascia di età dai 65 ai 69 anni potranno vaccinarsi oggi nell’ambito della giornata di vaccinazione straordinaria anticovid in corso nelle parrocchie siciliane, laddove dovessero esserci dosi residue rispetto ai soggetti che si sono presentati. Lo rende noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca. La decisione deriva dall’esigenza di evitare che una parte delle dosi di vaccino Astrazeneca, disponibili presso gli hub parrocchiali ma non inoculate, possano andare perdute.

La priorità – precisano dall’assessorato – verrà data ai sessantanovenni fino ai più giovani della fascia individuata.

L’orario di apertura degli hub parrocchiali è stato esteso alle ore 19.