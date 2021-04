Covid, Giorgetti “Vaccini e protocolli per assicurare riaperture”

ROMA (ITALPRESS) – “Le profonde ripercussioni che la crisi epidemiologica in corso e le misure disposte per il suo contenimento stanno avendo sull’intero sistema economico, continuando a danneggiare gravemente diversi settori produttivi del Paese. Le proteste di questi giorni ne sono una chiara testimonianza ed è mia intenzione promuovere a livello governativo ogni utile iniziativa diretta a definire un programma di riaperture che sia in grado di fornire una prospettiva certa a tutte le imprese e gli esercizi commerciali”. A dirlo durante il question time al Senato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

“L’adeguata implementazione del piano vaccinale rappresenta un elemento fondamentale, ma accanto a questo è necessario, assicurare un sistema di protocolli che, anche nel breve periodo, garantisca le riaperture delle attività economiche finora bloccate o limitate, per le quali la sola previsione di sistemi di ristoro non può essere sufficiente a garantire la ripresa. In questa direzione va il protocollo per i vaccini in azienda firmato l’altro ieri. La vaccinazione dei lavoratori, potrebbe infatti contribuire alla riapertura di numerose attività in condizioni di accresciuta sicurezza”, ha poi aggiunto.

(ITALPRESS).