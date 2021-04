Nicosia. Sentenza Bonomo: dichiarazioni del sindaco Bonelli

Share Facebook

La recente sentenza nel processo Bonomo ha certamente scosso la politica e gli animi di Nicosia. Ivan Bonomo, attuale Presidente del Consiglio e precedentemente assessore, è sicuramente uno dei politici più conosciuti del territorio, peraltro ha raccolto nelle precedenti elezioni ben più di 1.200 voti rappresentando il consigliere con più preferenze in assoluto. Nicosia quindi vive un proprio “affaire Bonomo” che sicuramente farà molto parlare. Sine ira et studio e memori che l’unica cosa corretta dinnanzi a questi casi è il silenzio rispettoso nei confronti del corso della giustizia, abbiamo deciso di incontrare il Sindaco Luigi Bonelli che ci ha rilasciato una dichiarazione:“Apprendo ovviamente la notizia ed è giusto rispettare la sentenza. È inutile prendere posizione in questo momento ancor prima che venga depositata la motivazione. Il Presidente del Consiglio, come è noto, ritenendosi innocente, ricorrerà, come suo diritto, per dimostrare l’estraneità nei fatti, in Appello. Noi, ovviamente speravamo e speriamo nell’assoluzione e che il Presidente saprà provare nelle appropriate sedi la propria innocenza. Sono certo che tutta la città sia dispiaciuta per quanto è successo. Tutta Nicosia conosce le doti umane di Ivan Bonomo, un ragazzo che si è scommesso e ha dedicato sin dal primo giorno tutte le sue forze e tutta la sua passione politica per il paese. Il suo attivismo e il suo entusiasmo nel lavorare per il bene di Nicosia è ben noto. Ed è anche noto il rispetto che possiede per le Istituzioni, certo che sarà il primo ad onorarle accettando la sentenza. In questo momento non saranno annunciate le sue dimissioni in quanto già sospeso dalle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale secondo la Legge Severino. A questo punto invito, anzi prego tutti al responsabile rispetto per una vicenda umana più che politica e a non strumentalizzare questo fatto in cui è implicato un ragazzo di 35 anni”.Link news di riferimento: