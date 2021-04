Sottosegretario Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri ad Enna in Prefettura e Consiglio comunale

Enna. Lunedì 12 aprile il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri sarà in Sicilia per i seguenti appuntamenti:

– incontro presso la prefettura di Enna per continuare i lavori del tavolo tecnico già promosso dal Prefetto sul tema della viabilità ennese;

– incontro, nel primo pomeriggio, presso il Consiglio comunale di Enna per affrontare tematiche infrastrutturali locali.