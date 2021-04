Viabilità provinciale. Firmato il contratto per la Sp 7b nel territorio di Assoro

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Già a partire dalla prossima settimana un altro cantiere interesserà un’importante arteria di collegamento della zona sud del territorio provinciale. E’ stato firmato, infatti, il contratto per i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp 7b, nel territorio di Assoro, in parte chiusa al transito veicolare. Ad eseguire gli interventi sarà la ditta ELDA Costruzioni srl di Pace del Mela che si è aggiudicata i lavori per un importo di circa 650 mila euro, con un ribasso del 21,47%. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione dell’arteria e la realizzazione di un viadotto in variante necessario per la riapertura al transito veicolare. I lavori, assicura il responsabile unico del procedimento, il geometra Salvatore Ragonese, saranno consegnati da qui a breve e avranno una durata di 8 mesi. Finanziati con fondi derivanti dal Patto per il Sud, gli interventi riguarderanno oltre alla sistemazione del piano viario per oltre un chilometro anche la realizzazione di una variante necessaria per superare il dissesto presente nella zona denominata Cavalcatore.