ASP Enna. Report vaccini: 38.841 dosi somministrate al 13 aprile 2021

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

I vaccini somministrati in provincia di Enna, conteggiando prime e seconde dosi alla data del 13 aprile 2021, sono stati 38.841 su un totale di 97 giorni di attività dei centri vaccinali dislocati sul territorio provinciale.

Presso il centro vaccinale dell’Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 24.911; a Nicosia 6640, a Piazza Armerina 6105 e a Leonforte 1185. Il 53% delle dosi è stato somministrato alle donne, il restante 47% a uomini. Le prime dosi ammontano al 68% del totale somministrazioni, il restante 32% è riferito alla somministrazione di prima e seconda dose.



Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 29.198, pari al 75,17% del totale, 6723 è la somma delle dosi AstraZeneca (17,31%) e il restante 7,52% è Moderna, pari a 2920 dosi.



I soggetti vaccinati con almeno una dose si distribuiscono per età nel seguente modo:

7827 sono i cittadini over 80 anni; 5427 nella classe di età 70-79 anni; 4141 tra 60 e 69 anni, 3927 tra 50 e 59 anni, 2339 tra 40 e 49 anni, 1420 tra 30 e 39 anni, 943 tra 20 e 29 anni, e infine, 45 tra 16 e 19 anni.



Sul totale delle somministrazioni effettuate, i cittadini della provincia di Enna appartenenti alle classi di età superiori a 60 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 16.350 (il 42% del totale); gli anziani delle strutture di Lungodegenza (tutti vaccinati) sono ulteriori 1761, per lo più grandi anziani; i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati sono 6632; il personale sanitario vaccinato ammonta a 5835 cittadini; gli appartenenti al mondo della scuola finora vaccinati sono 2660 e 841 gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, a scendere, le altre categorie.

“Il report evidenzia i risultati conseguiti dall’Azienda in merito alla protezione delle fasce più fragili della popolazione della Provincia, anziani, vulnerabili, operatori di settori pubblici strategici” dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Francesco Iudica.

“La macchina organizzativa è sempre in moto per affrontare la campagna vaccinale con tempestività e tenendo conto delle risorse disponibili: il plauso agli operatori sanitari impegnati fino allo stremo si affianca all’invito rivolto alla popolazione di vaccinarsi al più presto e senza alcuna remora”.





Covid: accordo tra Regione e Federfarma Sicilia per test in farmacia

In base all’accordo, le farmacie associate che aderiranno all’iniziativa, potranno allestire al proprio interno, o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l’esecuzione dei test nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti. Per sottoporsi ai test, i cittadini dovranno comunque prenotare un appuntamento. Ad eseguire i test, secondo quanto previsto dall’accordo, dovranno essere operatori opportunamente formati e le farmacie potranno avvalersi anche di personale sanitario autorizzato. Subito dopo il tampone o il sierologico, le strutture forniranno l’esito ai cittadini. Il risultato sarà poi trasmesso all’Asp territoriale di competenza. Il prezzo, in base all’accordo, non potrà superare i 15 euro proprio per andare incontro alle esigenze di tutte le fasce di popolazione.