Agira. Si scaglia contro AcquaEnna il Sindaco Maria Greco, al via ricorso al Tar

L’on Avv. Maria Gaetana Greco, Sindaco di Agira ha consegnato al legale dell’Ente la documentazione utile e conducente per il ricorso al TAR avente ad oggetto la rescissione del contratto con Acqua Enna promosso dal comune di Agira insieme al comune di Troina contro la società Acqua Enna e Ato Idrico, in vista della decisione del ricorso del prossimo mese di Maggio. In questo modo prosegue la battaglia del comune di Agira contro il caro acqua. Al via quindi un altro importante step per far tornare al comune la gestione dell`Acqua!

Afferma concludendo l’on. Maria Greco: “Il Sindaco e la sua amministrazione ribadisce il concetto che, chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso”.