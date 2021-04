SP51 “San Calogero”: depositata interrogazione consiliare sui ritardi dell’inizio dei lavori

Share Facebook

“Lavori entro inizio primavera” si era detto il 24 dicembre scorso, fa presente il Consigliere comunale Marco Greco, che continua: “Siamo ad aprile inoltrato eppure di lavori sulla SP51, chiusa ormai da mesi, non v’è traccia”.

Per cui il Consigliere di opposizione del PD ha depositato una interrogazione consiliare sui ritardi dell’inizio dei lavori, spiegando che la “San Calogero” è una strada fondamentale del tessuto viario ennese, non solo in quanto è una delle sole quattro arterie che connette la parte bassa della città con il centro storico ma ha anche e soprattutto perché è la via d’accesso utilizzata dalla stragrande maggioranza dei tour operator che arrivano in città.

“Ci avviamo ad una graduale riapertura in vista della stagione estiva, riapertura che riguarderà anche il turismo. La non messa in sicurezza della SP51 vanificherebbe di fatto gran parte delle speranze di chi nella nostra città la ripresa del turismo, quel poco turismo che abbiamo, la attendeva con ansia per prendere un po’ di respiro: bar, ristoranti, operatori turistici ma non solo. Nel tentativo di evitare di trovarci impreparati dopo aver così a lungo atteso il ritorno dei turisti, depositerò nei prossimi giorni un’interrogazione consiliare in tal senso, nella consapevolezza che se da un lato l’ SP51 non è un’arteria di competenza comunale, d’altro canto è nostro dovere occuparci di un tema così importante per la nostra città, se non altro dal punto di vista politico” conclude Marco Greco.