Asp Enna. Continua la vaccinazione straordinaria 60/79 anni

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Continua oggi, sabato 17 aprile, e domani, domenica 18 aprile, la vaccinazione AstraZeneca per i cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità e desiderano vaccinarsi, anche senza avere prenotato il proprio turno.

L’ASP di Enna ha aderito alla campagna straordinaria di vaccinazione come da Direttiva Regionale e numerosi cittadini hanno già ricevuto ieri, prima giornata dedicata all’iniziativa, il vaccino presso il Centro Vaccinale dell’Umberto I, aperto dalle 8.00 alle 22.00, e presso i Centri di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia.

Si raccomanda di munirsi di tessera sanitaria e, se possibile, di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione. I moduli sono scaricabili da Siciliacoronavirus.it.