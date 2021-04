“Patto per la Città“ di Piazza Armerina lancia messaggio di allarme all’intera comunità ennese!

Share Facebook

La provincia di Enna in questi mesi ha acceso i riflettori sul problema acqua, la più cara d’Italia, e prima che tale tematica fosse al crepuscolo della politica, sorge altra tematica, quella sui rifiuti che coinvolge l’intera Regione Sicilia. Annosi problemi entrambi, ai quali si spera si possa dare “soluzione”, ma non essendo un “problema” geometrico il teorema del dubbio resta nel limbo, che non è un ballo. A tal proposito “Patto per la Città”, presenta attraverso un comunicato stampa le proprie perplessità in merito alla tematica “rifiuti”:

“In condivisione e coordinamento con diversi progetti civici attivi nel territorio , ci si chiede preoccupati , cosa stia succedendo nell’ultimo periodo nella politica siciliana.

Pare , che nel silenzio più assoluto, (se non per qualche voce discordante del colorito Sindaco di Messina Cateno De Luca) si stiano consumando atti che creeranno un cambiamento epocale nella gestione dei rifiuti.

Pare che i rifiuti siciliani verranno conferiti all’estero con grave aumenti dei costi (fino a quattro volte di più), senza che nessuno dei rappresentanti politici ne parli chiaramente.

Sembra, che il tutto derivi dal fatto , che la regione non avendo più infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti , sia costretta a conferire all’estero.

Ci chiediamo quindi, come mai la Sicilia si sia ridotta a questa situazione di emergenza?

La normale programmazione del governo regionale, non avrebbe dovuto prevedere la costruzione o l’alternativa per il conferimento rifiuti in tempi ragionevoli senza arrivare a questa situazione?

Che fine faranno tutti i sacrifici fatti dalle comunità che hanno investito sulla raccolta differenziata?

Continuando e a prova di queste preoccupazioni, pare che la Giunta abbia deliberato 45 milioni di euro destinati a fare fronte al conseguente aumento dei costi di gestione dei rifiuti.

Anche qui ci chiediamo, basteranno? Il governo regionale avrà lo sta bene dello stato senza subire impugnative , considerato che la legge prevede che il costo dei rifiuti è a totale carico dei cittadini?

Questo silenzio della politica che conta , nasconde decisioni imbarazzanti alla vigilia delle prossime elezioni regionali?

I deputati della provincia Pagana e Lantieri , hanno il dovere di relazionare i propri territori su questa preoccupante vicenda.

In particolare la deputata Luisa Lantieri in particolare, la quale faceva pure parte del precedente governo regionale e rappresenta quindi una certa continuità con quello attuale , ha questo particolare dovere di informare e relazionare su quanto ci aspetta nel prossimo futuro. Patto per la Città si è sempre assunto l’impegno di affrontare le problematiche più spinose riguardanti i temi più scottanti nelle nostre comunità”.

Anna Zagara