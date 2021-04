Eccellenza/B: Enna – Atletico Catania 2-3

Share Facebook

ENNA-ATLETICO CATANIA 2-3

La squadra di mister Coppa espugna il campo ennese del “Gaeta” e vola a quota 9 punti in classifica, superando tra le altre proprio i gialloverdi. Il risultato si sblocca dopo appena 8 minuti con la rete di Siclari che porta avanti gli etnei. Una decina di minuti più tardi, però, i padroni di casa trovano il pari con un rigore trasformato di Navarrete, ma gli ospiti si riportano avanti al 22’ con la rete di Zumbo. Prima dell’intervallo però Sene riporta il risultato in parità e così si va al riposo sul 2-2. Nella ripresa la gara è tirata e viene risolta al 71’ dall’ultimo arrivato in casa atletista, Timpano, che regala i tre punti agli etnei.

Enna: Mangione, Russo (Parisi dall’82’), Piyuka, Diop, Giuffrida, Girgenti, Bello, Navarrete, Sane (dal 45’D’Anca, dal 70’ Kabenca), Franzino (dal 45’ Cocuzza. All. Catania

Atletico Catania: Caruso, Musso, Colleta (dal 77’ Timpano), Cannone, Aleo (dal 54’Llama), Tornatore, Spampinato (dal 62’ Di Maggio), Zumbo, Calì, Samperi, Siclari. All. Coppa

Arbitro: Chillura di Agrigento

Marcatori: all’8’ Siclari(AC), al 16’ Navarrete(E), al 21’ Zumbo(AC), al 40’ Senè(E), al 73’Timpano (AC)

Note: Presente il presidente regionale Sandro Morgana, all’inizio della gara a sorpresa fuochi di artificio dei tifosi rimasti fuori

Enna: Una sconfitta che premia più del necessario l’Atletico Catania e penalizza molto l’Enna, che ha commesso troppi errori in difesa specie in occasione dei calci d’angolo da dove sono nati due dei tre gol realizzati dall’Atletico Catania, che ha dimostrato di essere squadra di esperienza con una buona manovra offensiva ed elementi che riescono a sfruttare gli errori degli avversari. L’Enna ha cercato di controbattere la maggiore esperienza dell’Atletico, ha avuto in Navarrete il suo uomo migliore , solo che gli errori, tanti, della difesa l’ha penalizzata moltissimo. Seby Catania ha molto da rivedere per dare concretezza ad una manovra che molto spesso si infrange nella difesa avversaria. La partita si sblocca subito all’8’ un errore nel controllo di Diop consente a Siclari di proiettarsi da solo in area avversaria e batte facilmente Mangione. L’Enna reagisce con Piyuka, Navarrete e Girgenti e al 15’ ottiene il primo pareggio. Fallo su Giuffrida l’arbitro concede il rigore che Navarrete trasforma. Passano pochi minuti ed un altro errore difensivo consente a Zumbo, servito da Samperi, di battere in velocità la difesa ennese e realizzare, al 24’ Navarrete manca il pareggio che l’Enna ottiene al 40’ quando Girgenti si proietta in avanti, va al cross e Sanè di testa ottiene il pareggio. Errori e positività nelle due squadre si equilibrano. Nella ripresa l’Enna sembra essere più spigliata e l’ingresso di Cocuzza gli da maggiore forza offensiva solo che al 73’ un calcio d’angolo per l’Atletico, stato confusionale della difesa gialloverde e Timpano appena entrato realizza il gol della vittoria. I restanti minuti vedono l’Enna proiettata in avanti, diverse le conclusioni anche di testa da parte dei gialloverdi ma Caruso fa buona guardia e difende il successo della sua squadra.